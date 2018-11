Noé maakt viergeslacht compleet Nele Dooms

19 november 2018

De kleine Noé, amper twaalf weken oud, zorgt voor een unicum in haar familie. Het meisje maakt een viergeslacht compleet. Mama Sharin Dierick (25) uit Sint-Gillis-Dendermonde bracht de baby op 31 juli ter wereld. Fiere oma is Patsy Goossens (48). Grootmoeder Marie-Louise Maes (71) is apetrots. “Het viergeslacht in vrouwelijke lijn is aan de moeder van mijn grootvader te danken”, lacht Sharin. “Zij kreeg indertijd een dochter, maar het meisje overleed kort na de geboorte. Daarna kreeg ze vier zonen op rij en helaas geen meisje meer. Overgrootmoeder wenste daarop luidop dat er in de familie geen jongens meer zouden geboren worden. En kijk de vier zonen kregen allemaal dochters. En de drie dochters van mijn grootvader kregen op hun beurt ook allemaal meisjes. Ik ben er daar eentje van en zette ook alweer een meisje op de wereld. Maar ik hoop toch van ook nog een zoontje te krijgen.”