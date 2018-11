Nightrun brengt meteen 1.750 sportievelingen op de been Geert De Rycke

10 november 2018

1.750 sportievelingen liepen in het donker door het centrum van Dendermonde. Daarmee was de eerste editie van de City Nightrun meteen een succes.

“Dendermonde is duidelijk een enthousiaste stad als het gaat om sportieve evenementen. Op verschillende plaatsen in de stad zorgden mensen spontaan voor randanimatie”, zegt Kim Barbé van de organisatie. Maspoe organiseerde samen met stad Dendermonde de eerste editie van de City Nightrun.

Sportievelingen liepen of wandelden zeven kilometer dwars door de stad, letterlijk dan. Op de route lagen ook enkele gebouwen, parken en tuinen waar de sportievelingen gewoon door liepen. De Nightrun zorgde tijdens de eerste editie meteen voor een speciale sfeer in de binnenstad. “Er komt alvast een tweede editie. Daarvoor gaan we op zoek naar andere gebouwen om door te lopen”, aldus de organisatie.