Nieuwjaarsfeest met dansnamiddag

OCMW-dienstencentrum De Zonnebloem van Sint-Gillis-Dendermonde organiseert morgen een nieuwjaarsfeest met dansnamiddag. Iedereen is welkom vanaf 13.30 uur. Om 14 uur start er een dessertenbuffet met koffie. Er is ook cava om te klinken op het nieuwe jaar. Tussendoor zorgt Fons, van het huisorkest Solane van De Zonnebloem, voor de nodige muziek. Liefhebbers kunnen terecht in de polyvalente zaal van De Zonnebloem, aan de Breestraat in Sint-Gillis-Dendermonde. Deelnemen kost 5 euro. Info en inschrijvingen: 052/25.19.30 of via ldc.zonnebloem@ocmw.dendermonde.be. (DND)