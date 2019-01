Nieuwjaarsbaby voor Mourad en Olfa Jeulassi Koen Baten

01 januari 2019

Mourad en Olfa zijn de trotste ouders geworden van Rayhanne Jeulassi. Het meisje werd deze ochtend rond 08.00 uur op de wereld gezet door mama Olfa in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde. “Het is al het tweede kindje, onze zoon krijgt er een zusje bij", vertelt Mourad trots. “Wij zijn heel blij met onze dochter, het was eigenlijk gepland voor gisteren, maar nu is de dag extra speciaal wat het voor ons nog wel leuk maakt", klinkt het. Het koppel woont in Sint-Gillis-Dendermonde. Rayhanne is 52 centimeter groot en weegt 4,5 kilogram. “Ze is gezond en dat is het voornaamste. De bevalling duurde wel enkele uren, maar als je dan je dochter ziet vergeet je dit wel", klinkt het. Het is de enige nieuwjaarsbaby in het ziekenhuis van Dendermonde.