Nieuwe zwerfkattenactie 19 juni 2018

Er vindt deze week een nieuwe zwerfkattenactie plaats. Op deze manier wil het Dendermondse stadsbestuur het probleem van zwerfkatten grondig aanpakken. De zwerfkatten worden gevangen om ze onvruchtbaar en gezonder te maken. Hiervoor werkt het stadsbestuur van Dendermonde samen met vzw RATO. Op verschillende locaties in Dendermonde en deelgemeenten vinden deze week vangacties plaats. Bewoners houden hun huiskatten best binnen of doen ze een halsbandje om. Zo weten de medewerkers van RATO dat het niet om een verwilderde kat gaat als ze in de vangkooi terechtkomt.





Elke gevangen kat zonder bandje en zonder chip wordt getest op kattenleucose en kattenaids. Is de kat positief, dan wordt ze geëuthanaseerd. Zo tracht het stadsbestuur van Dendermonde een gezonde kattenpopulatie over te houden die de huiskatten niet kan besmetten. Na de behandeling worden de katten weer op hun vertrouwde terrein geplaatst. De actie is gepland vandaag, dinsdag 19 juni, en morgen, woensdag 20 juni. Buurtbewoners van de geviseerde gebieden worden verwittigd met een bewonersbrief. (DND)