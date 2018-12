Nieuwe zwerfkattenactie van start Nele Dooms

08 december 2018

12u36 2 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde start een nieuwe zwerfkattenactie. Daarbij worden zwerfkatten gevangen om ze onvruchtbaar en gezonder te maken. Hiervoor werkt de stad samen met vzw RATO.

Op maandag 10, dinsdag 11 en woensdag 12 december zullen op verschillende locaties in Dendermonde en deelgemeenten vangacties plaatsvinden. Omwonenden worden daarvan verwittigd met een brief, zodat ze ervoor kunnen zorgen hun huiskatten op die dagen binnen te houden of een halsbandje om te doen. Zo weten de medewerkers van RATO dat het niet om een verwilderde kat gaat als ze in de vangkooi terechtkomt.

Elke gevangen zwerfkat wordt getest op kattenleucose en kattenaids. Is de kat positief, dan wordt hij geëuthanaseerd. Zo wil de stad een gezonde kattenpopulatie overhouden die de huiskatten niet kan besmetten. Na de behandeling worden de katten terug in hun vertrouwd territorium geplaatst.

Info: groenbeleid@dendermonde.be.