Nieuwe waterleiding voor verschillende straten Nele Dooms

19 januari 2019

In Baasrode krijgen drie straten nieuwe waterleiding. De vernieuwingswerken starten op maandag 21 januari en vinden plaats in opdracht van watermaatschappij Farys. Er komt nieuwe waterleiding in de Reihagenstraat, de Broekkantstraat en de Broekstraat. De leiding wordt aangelegd in het voetpad en de rijweg. Na de aanleg gebeuren de overkoppelingen voor de huisaansluitingen. Tegen 29 maart moeten de werken volledig achter de rug zijn. In die periode zal verkeer beurtelings langs de werfzones moeten passeren. Dat kan wat verkeershinder opleveren.