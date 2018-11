Nieuwe voetpaden voor Sint-Christianastraat Nele Dooms

20 november 2018

17u30 0

De Sint-Christianastraat krijgt nieuwe voetpaden. Het stadsbestuur vernieuwt jaarlijks een aantal voetpaden die in zeer slechte staat zijn. Nu is de Sint-Christianastraat in hartje stad aan de beurt. De vernieuwingswerken starten er op donderdag 22 november. De aannemer zorgt meteen ook voor een heraanleg van de doorsteken naar de Noordlaan. Tijdens de uitvoering van de werken kunnen woningen en garages in de werfzone tijdelijk onbereikbaar zijn voor verkeer. Er zal ook een plaatselijk parkeerverbod gelden. Tegen eind januari 2019 moet de opknapbeurt van de voetpaden achter de rug zijn.