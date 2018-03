Nieuwe voetpaden en meer groen voor Tuinwijk 15 maart 2018

02u39 0 Dendermonde De hele Tuinwijk in Sint-Gillis-Dendermonde krijgt nieuwe voetpaden. Het stadsbestuur zorgt ook voor meer groen door een heraanleg van het Dokter De Witteplein en het H. Vandemeulebrouckeplein.

De hele Tuinwijk moet fraaier, zodat het er aangenamer vertoeven wordt voor jong en oud. Een eerste fase van dat project omvat de vergroening van de twee pleinen in de wijk en vernieuwing van de voetpaden in de omgeving. "Het is de bedoeling om deze pleinen nog meer groenaccenten te geven", zegt schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V). "Er komen attractieve, natuurlijke speelelementen. De plannen hiervoor zijn volop in opmaak."





Om de voetpaden te vernieuwen, komt er eerst een camera-onderzoek van de riolering. Waar nodig, zal die plaatselijk hersteld worden. "We brachten bovendien in kaart welke trajecten in de wijk het meest gebruikt worden. Langs die looplijnen worden de voetpaden volledig vernieuwd. Waar voetpaden vrij recent al eens heraangelegd werden en nog goed liggen, blijven ze behouden. Een reeks voetpaden die weinig of niet gebruikt worden, verdwijnen en worden vervangen door gras. Ook dat zorgt voor meer groen in de buurt."





De werken aan de voetpaden, die een dikke 300.000 euro zullen kosten, starten in de loop van april of mei en zullen een tweetal maanden duren. Het Dokter De Witteplein en het H. Vandemeulebrouckeplein krijgen een opknapbeurt in het najaar. (DND)