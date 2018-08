Nieuwe vloer voor sporthal Nele Dooms

31 augustus 2018

14u28 0 Dendermonde De nieuwe vloer voor de sporthal van Grembergen, aan de Scheldedreef, is een feit. Het is een tussentijdse oplossing tot er een nieuwbouw komt. Clubs kloegen al lang over de slechte staat van de ondergrond in dit sportcomplex.

De sporthal van Grembergen heeft al langer haar beste tijd gehad. Het stadsbestuur besliste vorig jaar dat er een nieuwbouw moet komen. "Maar een sporthal is niet gebouwd van vandaag op morgen", zegt schepen van Sport Carine Verhelst (sp.a). "Daarom beslisten we om in tussentijd toch al iets te doen om de sportaccommodatie te verbeteren."

Omdat vooral de sportvloer te wensen over laat, komt daar nu eerst een oplossing voor. De harde betonnen vloer in de Grembergse sporthal zorgde in het verleden vaak voor blessures. "Een nieuwe vloer moet de komende sportseizoenen voor het nodige comfort zorgen voor sporters", zegt schepen van Openbare Gebouwen Leen Dierck (CD&V).

Het gaat om een tweedehandsvloer, die gerecupereerd kon worden uit een tijdelijke sportinfrastructuur uit Bornem. Er is extra belijning voorzien voor tennis en basketbal, zodat deze plaatselijke sportverenigingen zeker gebruik kunnen blijven maken van de sporthal. Voor basketbalclub BBC Grembergen is het opgelucht ademhalen. De nieuwe vloer zorgt ervoor dat de club opnieuw competitie kan spelen in de Scheldedreef. De federatie had immers gedreigd met degradatie als er geen oplossing kwam. "Wij zijn zeer tevreden", klinkt het bij BBC.

Schepen Verhelst zal binnenkort ook met alle gebruikers van de sporthal samenzitten om een plan van eisen voor de nieuw te bouwen sporthal op te stellen.