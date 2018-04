Nieuwe vloer voor sporthal BASKETBALCLUB ZAL OPNIEUW WEDSTRIJDEN KUNNEN SPELEN IN SCHELDEDREEF NELE DOOMS

17 april 2018

02u38 1 Dendermonde De sporthal van Grembergen krijgt een nieuwe sportvloer. De maatregel moet de periode tot er een nieuwbouw komt overbruggen. Sportclubs, die al jaren aan de klaagmuur staan over de slechte toestand van het sportcomplex, reageren tevreden.

De sporthal van Grembergen heeft al lang haar beste tijd gehad. Al bijna tien jaar geleden doken de eerste klachten over de versleten staat van het sportcomplex aan de Scheldedreef op. Het stadsbestuur trok de voorbije jaren dan wel al regelmatig geld uit voor heropwaardering van sportinfrastructuur, de sporthal kwam nog altijd niet aan de beurt. Het is dan ook een ingewikkeld dossier, omdat het complex zou moeten vervangen worden door een nieuwbouw, maar zonevreemd gelegen is.





Vorig jaar trok BBC Grembergen aan de alarmbel. Voor de club dreigde degradatie, niet door mindere sportieve prestaties wel door de slechte accommodatie. Een brief van Basketbal Vlaanderen maakte duidelijk dat de club zonder geschikt terrein verplicht zou worden om te degraderen naar de laagste provinciale afdeling. "Wedstrijden spelen aan de Scheldedreef kan niet, omdat sportvloer daar totaal niet voldoet. Puur beton zorgt constant voor blessures bij spelers, de vloer ligt slecht en er komt om de haverklap water omhoog uit die vloer", schetste Nicolas Van Damme van BBC toen de problemen.





De noodkreet leidde tot overleg met stadsbestuur en Autonoom Gemeentebedrijf van Dendermonde. Nu is er ook goed nieuws in het dossier. Stad en AGB hebben beslist om een nieuwe sportvloer te plaatsen in het complex. De ingreep moet de periode tot de nieuwbouw overbruggen. "We hebben echt een heel goed gesprek gehad en de denkpiste van een uitneembare vloer bracht soelaas", zegt Roy Coppieters van BBC. "Er is gekozen voor een tweedehandsvloer, zodat geen overdreven kosten gemaakt moeten worden omdat er later toch een nieuwbouw komt. En gelukkig was er ook nog een leverancier die zo'n vloer had liggen, zodat het snel kan gaan."





De werken om de sportvloer aan te brengen starten in juni. Voor BBC Grembergen is dan alles klaar om een nieuw seizoen ideaal te starten. "We zijn erg tevreden en de stad dankbaar", zegt Coppieters. "Door deze ingreep beschikken we vanaf deze zomer over een terrein dat voldoet aan alle eisen die opgelegd worden voor wedstrijden. Bovendien kunnen vanaf dan ook de trainingen die plaatsvinden in de Scheldedreef met meer comfort afgewerkt worden. Onze spelers zullen veel minder last hebben van blessures aan gewrichten en van schaafwonden. We kijken de toekomst weer positief tegemoet."