Nieuwe vlag voor Orde der Stalhouders Nele DOOMS

23 november 2018

De Orde der Stalhouders, bezieler van het Paard van Sint-Gillis, lanceert een nieuwe vlag. Die bestaat natuurlijk uit blauw en geel, de kleuren van Sint-Gillis. De Orde hoopt dat zoveel mogelijk inwoners de vlag aanschaffen en ze uithangen bij onder andere de jaarlijkse Bloemencorso. “Dan kleurt Sint-Gillis blauw en geel”, zegt Tony Callaerts van de Orde. “De nieuwe vlag is een mooie upgrade van de vorige, met ons logo. Iedereen kan nu ons paardrijdend varken in huis halen.” De nieuwe vlag is normaal pas te koop in de zomer van 2019. Maar de Orde zorgt al voor een primeur tijdens het Winterdorp rond de kerk van Sint-Gillis op zaterdag 1 december. De vereniging heeft er een stand en biedt de nieuwe vlag er te koop aan voor 15 euro.