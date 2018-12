Nieuwe verkeersvideo krijgt Dendermondse insteek Nele Dooms

Dendermonde De nieuwe verkeersvideo 'Ook op de fiets moet je tegen een stootje kunnen' krijgt een Dendermondse insteek. De opnames vonden zaterdagvoormiddag plaats in de Pijnderslaan in de wijk het Keur. Op de beelden figureren Dendermondenaren, zoals leden van de Dendermonde Rugbyclub en de kleine Sterre.

De Dendermondse Liz Corthals heeft de productie van de verkeersvideo in handen, in naam van de makers van ‘Fractie van een seconde’, een beklijvende theatervoorstelling over hoe verwoestend het verkeer kan zijn. Centraal staat dan ook sensibilisatie rond veiligheid in het verkeer. Eerder werden in dat kader al drie verkeersfilmpjes gemaakt. Daarmee proberen de makers om verkeerd gedrag te wijzigen.

Zaterdag werd, ondanks de bijtende vrieskou, een vierde video ingeblikt. Sterre, het dochtertje van Corthals, speelt de hoofdrol in het sensibiliseringsfilmpje. Maar ook leden van de Dendermondse Rugbyclub tekenden present om mee te werken en hun schouders onder het project te steken. Het filmpje moet sensibiliseren rond dragen van de fietshelm. Het zal binnen afzienbare tijd online te zien zijn.