Nieuwe verkeerssituatie tijdens maandagmarkt Nele Dooms

13 april 2019

17u50 0

Voortaan zal er elke maandag een andere verkeerssituatie gelden in Dendermonde centrum. Aanleiding is de beslissing van het stadsbestuur om het traject van de maandagmarkt in te korten. Daardoor verandert de situatie voor plaatselijk verkeer in de Brusselsestraat, de Lindanusstraat en de aangrenzende straten. De Lindanusstraat tussen de Leopold II-laan en Nijverheidsstraat blijft eenrichtingsverkeer en wordt tijdens de maandagmarkt niet meer omgevormd naar een tweerichtingsstraat. Enkel in het deel van de Lindanusstraat tussen de Oude Vest en Nijverheidsstraat is nog tweerichtingsverkeer toegelaten tijdens de maandagmarkt. Er mag opnieuw geparkeerd worden in de Lindanusstraat en in de Brusselsestraat tussen het Heldenplein en de LeopoldII-laan.