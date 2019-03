Nieuwe uitbaters voor danszaal Victory Nele Dooms

18 maart 2019

15u44 0 Dendermonde Danszaal Victory uit Baasrode, die sinds anderhalf jaar heel wat liefhebbers aanzet om de benen te strekken op de parket dansvloer, is in handen van nieuwe uitbaters. Yvonne Peytier en Nico Cooremans zullen ervoor dat er met regelmaat van de klok orkesten spelen in de Victory. Huisartiest wordt Stephen Mc-Queen.

Yvonne Peytier en Nico Cooremans namen het huurcontract van de zaal over. Bezoekers van de Victory konden de voorbije maanden met regelmaat van de klok genieten van dansnamiddagen en -avonden, maar ook heel wat Vlaamse artiesten zien optreden. “We behouden dat concept, al gaan we meer inzetten op het dansen zelf en minder artiesten boeken”, zegt Yvonne. “De mensen komen ook het liefst om enkele uren goed te dansen. Onze dansvloer, die bestaat uit echte parket, wordt overigens geroemd tot in de wijde omgeving.”

De uitbaters richten zich op een publiek van vooral vijftigplussers. “Mensen die zich gewoon goed willen amuseren”, klinkt het. “Daarom denken we goed na over de orkesten die we laten langskomen. Zij moeten borg staan voor ambiance en genoeg mogelijkheden om de dansbenen te strekken.”

Yvonnes partner Stephen Mc-Queen wordt het gezicht van zaal Victory en dus de huisartiest. “Ik zal dus regelmatig optreden in Baasrode”, zegt hij. “Maar ook andere bekende en minder bekende zangers zullen de revue passeren. Elke vrijdag en zondag zullen er live optredens doorgaan van een zanger of een orkest.”

Zaal Victory bevindt zich in de Distelstraat in Baasrode.