Nieuwe toekomst voor Gedempte Dender: selectiecriteria liggen vast, concrete voorstellen zijn welkom Interactieve workshop moet ideeën voor nieuw invulling Gedempte Dender vorm geven Nele Dooms

09 april 2019

14u52 0 Dendermonde De eerste selectiecriteria om de Gedempte Dender een nieuwe, tijdelijke invulling te geven liggen vast. Nog tot begin mei mag iedereen verder digitaal meedenken en suggesties online indienen. Er komt ook een interactieve workshop om concrete ideeën en projectvoorstellen vorm te geven. Het stadsbestuur besliste om de huidige grauwe parking een aantrekkelijkere bestemming te geven.

Voor de Gedempte Dender werd in het verleden niet al te veel moeite gedaan. De Vlaamse Waterweg heeft immers intenties om de parking weer open te leggen, zodat het water van de Oude Dender weer tot vlakbij de Schelde kan stromen. Omdat nu blijkt dat dit project lang niet voor meteen zal zijn, besliste het stadsbestuur om de huidige grijze, stoffige parking toch aan te pakken. Het gaat dan om het deel aan de kant van de Noordlaan. De zone waar recent asfaltwerken werden uitgevoerd, aan de kant van de Bogaerdbrug, blijft wel behouden als parkeerzone en als zone voor de bloemenmarkt en evenementen. “Omdat de Gedempte Dender toch een belangrijke entree is voor ons stadscentrum, willen we wel degelijk iets doen aan de slechte staat”, zegt schepen van stadsontwikkeling Marius Meremans (N-VA). “Daarom denken we na over een tijdelijke nieuwe invulling.”

De stad wil daar zoveel mogelijk inwoners bij betrekken. Daarom mag iedereen mee nadenken en ideeën en projectvoorstellen lanceren. Ook private initiatieven kunnen overwogen worden. Wel heeft de stad enkele selectiecriteria vastgelegd. “De nieuwe invulling wordt autovrij en op maat van voetgangers en fietsers”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “Omdat de locatie strategisch gelegen is aan de toegang tot de stad, moet het een groene omgeving worden met aandacht voor biodiversiteit. Door het tijdelijke karakter kunnen bomen niet, maar struiken, hagen en andere planten wel. Ook water moet er ruimte krijgen. Dendermonde is een kindvriendelijke stad dus zou het leuk zijn dat de plek ook uitnodigt om te spelen, maar jong en oud moet er zich op zijn gemak voelen en zin krijgen er te blijven hangen.”

Het stadsbestuur wil dat de Gedempte Dender “een unieke eyecatcher voor de stad” wordt. “De plek moet ook ruimte bieden voor evenementen en private initiatieven, zowel eenmalig als voor langere tijd”, zegt Meremans. “Daarbij wordt zoveel mogelijk ingezet op functies die nog niet aanwezig zijn of die geschikt zijn voor doelgroepen die nu niet bediend worden. De site moet onderhoudsvriendelijk zijn en het hele jaar bruikbaar.”

De stad voorziet voorlopig een budget van 50.000 euro voor specifieke inrichtingen. Nog tot 5 mei kan iedereen concrete suggesties voor de nieuwe bestemming indienen via www.denkmee.dendermonde.be of mail naar gedemptedender@dendermonde.be. “We roepen iedereen op om rekening te houden met de selectiecriteria, maar niet bang te zijn om te dromen”, zeggen Meremans en Dierick.

Tijdens een interactieve workshop worden ideeën samengebracht. Die vindt plaats op zaterdag 27 april om 13.30 uur in Zaal ’t Sestich in de bibliotheek, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Later zullen experten de ingediende ideeën uitwerken tot concrete, haalbare projecten, om daaruit een definitieve keuze te maken.