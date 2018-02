Nieuwe toegang voor VPK en rotonde 22 februari 2018

Parallel met de Dender voorziet het herinrichtingsproject een gloednieuwe weg. Die moet het zwaar verkeer naar een nieuwe toegang van papierproducent VPK leiden. Om wachtende vrachtwagens voldoende ruimte te geven, zodat ze niet hinderen in omliggende woonstraten, wordt een opstelplaats met een veertigtal plaatsen voorzien. Het jaagpad naast de Dender blijft behouden voor fietsers, maar er komt wel een afsluiting tussen de nieuwe weg zodat zwakke weggebruikers niet in contact komen met zwaar verkeer. Een groene berm moet voor aangenamer fietsverkeer zorgen. Aan de nieuwe toegang van VPK is ook een weegbrug voorzien. Om toe te laten dat vrachtwagens ook vlot kunnen terugkeren, wordt een ruime, en deels overrijdbare rotonde, gerealiseerd. (DND)