Nieuwe thuis voor Rode Kruis Eindelijk zijn jarenlange huisvestingsproblemen volledig van de baan Nele Dooms

14 januari 2019

14u32 0 Dendermonde Na jaren en jaren huisvestingsproblemen is er eindelijk een oplossing voor het Rode Kruis van Dendermonde. Dat heeft voortaan onderdak in de vroegere parochiezaal van de Serboswijk. De nieuwe thuis, waar zowel bloedafnames, opleidingen als werking zullen plaatsvinden, komt als gelegen bij de start van een jubileumjaar. De Dendermondse afdeling viert in 2019 haar 120-jarig bestaan.

Het Dendermondse Rode Kruis kampt al sinds 2013 met immense huisvestingsproblemen. De vereniging had jarenlang onderdak in één van de bijgebouwen aan de Hollandse Kazerne, aan de Noordlaan in hartje stad. Alleen bleken die op den duur zo versleten dat de veiligheid te wensen over liet. “Lekken in het dak en blootliggende en versleten elektriciteitsleidingen waren allesbehalve een goede combinatie”, zegt voorzitter Quinten Blindeman. “Water dat binnen sijpelde en de elektrische bedrading raakte, zorgde voor gevaar voor kortsluitingen en brand. Uiteindelijk werd de elektriciteit uitgezet en waren wij onze thuis kwijt.”

Het was het startschot van een ellenlange zoektocht naar een nieuw onderkomen. Het Rode Kruis kreeg een vroegere rijkswachterswoning aangeboden, maar dat bracht geen soelaas. “Te klein en onpraktisch”, schetst Blindeman. “Uiteindelijk konden we voor onze gebruikelijke bloedafnames terecht in de polyvalente zaal van rusthuis Aymonshof, maar de huurprijs was niet evident voor onze kas. Voor de operationele werking en ons materiaal kregen we uiteindelijk hulp van het Atheneum, waarbij we twee vroegere klaslokalen van de toenmalige Zwijvekeschool mochten gebruiken. Maar meer dan stockageruimte was dat ook niet. Voor vormingen, vergaderingen en andere bijeenkomsten trokken we van hier naar daar.”

Parochiezaal

De toestand was haast nefast voor de werking van het Dendermondse Rode Kruis. “Vrijwilligers hebben nood aan een degelijke thuis. Dat werkt ook positief voor de teamgeest”, zegt Blindeman. “Toen we in februari 2018 dan ook nog eens het bericht van het Atheneum kregen dat de twee lokalen ook een andere bestemming zouden krijgen, zaten we zeker in zak en as. Gelukkig kwam er nu een oplossing uit de bus dankzij contacten met het dekenaat van Dendermonde.”

Het Rode Kruis krijgt onderdak in de vroegere parochiezaal van de wijk Serbos. Die stond al een hele tijd leeg. “De locatie lag er, na te zijn achtergelaten door de vorige gebruikers, ook niet al te proper bij. Maar daar hebben we een mouw aan gepast”, zegt Blindeman. “Een overvolle container van 24 kubieke meter hebben we hier buiten gehaald. Er is serieus wat werk verzet om hier een thuis van te maken, maar nu is het zover. 2019 kunnen we zonder zorgen om onze huisvesting starten. We beschikken hier over voldoende ruimte voor de bloedafnames en onze volledige werking. Dat zal hier allemaal ook veel efficiënter kunnen verlopen. Met de start van ons jubileumjaar naar aanleiding van ons 120-jarig bestaan zien we de toekomst dus rooskleurig tegemoet.”