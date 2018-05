Nieuwe thuis voor De Volkswoningen 04 mei 2018

02u44 1 Dendermonde Sociale huisvestingsmaatschappij De Volkswoningen in Dendermonde heeft een nieuwe thuis. De vertrouwde lokalen aan de Begijnhoflaan zijn achtergelaten. Voortaan huist De Volkswoningen in een nieuwbouw aan de Pijnderslaan 2 in de wijk Keur in Dendermonde.

"De verhuis was nodig door plaatstekort", zegt voorzitter Marcel Segers. "Tot 2006 telde onze maatschappij vier medewerkers, directeur inbegrepen. Vandaag zijn dat er liefst elf. Aan de Begijnhoflaan beschikten we overigens niet over een echt kantoorgebouw. Het was ook zo goed als niet toegankelijk voor mindervaliden. Uitkijken naar een andere, meer geschikte locatie, was dus zeker nodig."





Bejaardenwoningen

Op de plaats waar nu de nieuwe thuisbasis van De Volkswoning is, stonden vroeger zes kleine bejaardenwoningen. "Het waren woningen die absoluut niet meer voldeden aan de huidige normen en die dan ook gesloopt werden", zegt Segers. "Het vrijgekomen terrein was ideaal voor ons nieuw kantoor." De nieuwbouw beschikt over een totale vloeroppervlakte van 658 vierkante meter, een lift, een fietsenberging en vijftien parkeerplaatsen. Het gebouw is zo ontworpen dat uitbreiden in de toekomst mogelijk is.





De Volkswoningen betaalde 1.350.000 euro voor haar nieuwe stek. "Voor onze huurders en kandidaat-huurders zal dit gebouw op vlak van toegankelijkheid en dienstverlening een grote verbetering zijn", meent Segers.





(DND)