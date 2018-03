Nieuwe subsidie tegen verzuring 01 maart 2018

Het stadsbestuur van Dendermonde voert een nieuwe subsidie in. Die krijgt de naam 'vat van de stad'. Daarmee wil het stadsbestuur nieuwe en bestaande buurtinitiatieven extra ondersteunen. "Omdat zo'n activiteiten mensen samenbrengen en verzuring tegengaan, verdienen ze onze steun", zegt schepen François De Bleser (CD&V). "Organisatoren krijgen daarom als subsidie Dendermondse cadeaubonnen ter waarde van 150 euro." Dendermondse wijkcomités of bewonersgroepen die een buurt- of straatfeest organiseren om de verbondenheid in de buurt of straat te bevorderen, kunnen de subsidie aanvragen via www.dendermonde.be/vat-van-de-stad.(DND)