Nieuwe Stadswinkel opent op 8 december Nele Dooms

30 november 2018

11u44 0 Dendermonde De nieuwe Stadswinkel aan het Administratief Centrum van Dendermonde zal op zaterdag 8 december de deuren openen. Heel de voorzijde van het AC werd ervoor verbouwd. De Stadswinkel staat voor een eerste contact tussen inwoner en stad en voor een eenvoudige dienstverlening.

De uitbouw van de Stadswinkel is al sinds begin dit jaar bezig. In februari startte Bouwbedrijf VMG-De Cock uit Sint-Niklaas aan de verbouwing van de overdekte voorzijde van het Administratief Centrum, aan de Franz Courtensstraat. Die klus zit er momenteel zo goed als op. Het resultaat wordt een open en lichtrijke ruimte, voor het eerste contact van de burger met de stad.

De stadswinkel zal bestaan uit een balie met vier medewerkers en één onthaal. Inwoners zullen er snel documenten kunnen afhalen of huisvuilzakken kopen. Er is ook ruimte voor twee backoffice-medewerkers. In een apart gespreksbureau kunnen klachten behandeld worden. Er worden ook computers voorzien voor publiekelijk gebruik. Ook het oplaadpunt voor de budgetmeter krijgt een plek in de ruimte.

De officiële opening van de Stadswinkel vindt plaats op zaterdag 8 december. Vanaf dan is die elke dag open. “De Stadswinkel is een verkoop-, info-, meld-, aanvraag- en afhaalpunt”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “In de Stadswinkel kunnen onze inwoners zonder afspraak terecht.”