Nieuwe spelersbus voor rugbyclub 27 februari 2018

Dendermonde Rygbyclub (DRC), die traint op de sportcampus van Sint-Gillis-Dendermonde, heeft een nieuwe spelersbus. Die werd zopas officieel voorgesteld. Het initiatief is mogelijk dankzij een medewerking van busmaatschappij De Hauwere uit Lebbeke. "Een paar jaar geleden konden we ook al beroep doen op een eigen spelersbus, maar die raakte versleten en kapot", zegt Mario Zaman van DRC. "Omdat dit wel altijd een succes was geweest, beslisten we dit jaar het initiatief te hernemen. De Hauwere stelt een bus ter beschikking, die wij kunnen huren voor verplaatsingen naar uit-wedstrijden, en wij zorgen voor de bestickering van de bus in onze clubkleuren." Voor het grafisch ontwerp deed DRC beroep op Marisa Van Cauteren. Zo pronkt het recent vernieuwde clublogo op de zijkant van de bus. "Onze jeugdspelers gaan hier heel veel plezier van hebben", zegt Zaman. (DND)