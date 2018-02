Nieuwe secretaris voor Jong Vld 12 februari 2018

02u31 0 Dendermonde Jong Vld van Dendermonde heeft een nieuwe secretaris. Die werd verkozen tijdens de Algemene Vergadering. Matthias Vermeir legde zijn mandaat van ondervoorzitter en secretaris immers neer.

Hij wordt nu opgevolgd door Marnick Moens. Die werd unaniem verkozen tot de nieuwe secretaris van Jong Vld Dendermonde. Voorzitter Maarten De Boeck is tevreden. "Met Moens als secretaris, kan het bestuur weer vooruitkijken", zegt hij. "Met de verkiezingscampagne van onze moederpartij en een aantal activiteiten zoals onze pokeravond en lezing over beleggen voor jongeren, wordt het alvast een druk jaar."





Engagement

Jong Vld Dendermonde doet ook een warme oproep aan liberaal denkende Dendermondse jongeren die zin hebben in een engagement voor en door de jeugd in de stad. Wie lid wil worden, kan terecht op de sociale mediakanalen van Jong Vld Dendermonde via Facebook en Instagram. (DND)