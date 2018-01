Nieuwe schoolvleugel voor De Appelbloesem BROODNODIGE KLASLOKALEN EN DIRECTIERUIMTE TEGEN PASEN NELE DOOMS

30 januari 2018

02u43 0 Dendermonde In Appels is de bouw van een nieuwe schoolvleugel voor De Appelbloesem gestart. De gemeentelijke freinetschool krijgt er zo broodnodige nieuwe klaslokalen en een directieruimte bij. Tegen Pasen moet de verhuis een feit zijn. Gisteren vierden de leerlingen alvast de officiële eerste steenlegging.

Met de nieuwbouw moet gemeenteschool De Appelbloesem meer ademruimte krijgen. Terwijl het schooltje in Appels enkele jaren geleden nog op sterven na dood was door een dalend aantal leerlingen, blijkt dat tij nu volledig gekeerd. De school werd een freinetschool en kent sindsdien een serieuze heropleving. Ondertussen lopen er meer dan tachtig kinderen school. "En dus komen extra klaslokalen zeker van pas", zegt schepen van Openbare Gebouwen Leen Dierick (CD&V). "Bovendien zijn enkele klassen momenteel ondergebracht in een container die sinds 2014 op de schoolsite staat. Deze containerklassen kwamen er na een brand, waar de Appelbloesem een paar zomers geleden mee kreeg af te rekenen. Die klassen kunnen met de nieuwbouw verhuizen naar een betere stek."





Modulair gebouw

De nieuwe schoolvleugel zal twee nieuwe klaslokalen en een directielokaal herbergen. "We hebben gekozen voor een modulaire bouw, die bovendien erg milieuvriendelijk is", zegt Dierick. "De constructie is gemaakt uit ecologisch hout in combinatie met gelakt staal en zal erg energiezuinig zijn. Er wordt ook een milieuvriendelijke warmtepomp voorzien, gecombineerd met vloerverwarming."





De fundering voor de nieuwbouw is net gegoten. De leerlingen en leerkrachten van De Appelbloesem vierden die start van de werken gisteren met een officieel momentje. Kinderen van de lagere school lazen een gedicht voor, kleuters zongen een verjaardagslied. "De hele school heeft enorm uitgekeken naar de start van dit project", zegt directeur Anneke Gabriël. "Als alles meezit, kunnen we hier tegen de paasvakantie onze intrek in nemen. Daar zijn we heel blij mee."





Opbergruimte

Eens de klassen zijn verhuisd, zullen de huidige containers opgeknapt worden. De school en lokale verenigingen kunnen deze plek gebruiken als opbergruimte. In het hoofdgebouw van de school komt zo weer ruimte vrij, zodat we hier een lokaal voor de wijkagent kunnen inrichten", zegt Dierick. "Eerder werd de refter al opgefrist en geïsoleerd. De keuken krijgt een volledig nieuw keukenblok. En in een volgende fase zal de speelplaats volledig heraangelegd worden, met meer groen, als avontuurlijke speelruimte." De nieuwe schoolvleugel kost 230.000 euro. "Een weloverwogen en goede investering", zegt schepen van Onderwijs Martine Van Hauwermeiren (CD&V). "Dit is immers een win-winsituatie voor heel Appels. Deze deelgemeente heeft geen speelplein en kinderen komen op de schoolterreinen spelen. Dus ook zij krijgen een groenere ruimte. Verenigingen kunnen bovendien van de schoolgebouwen gebruik maken. Dit gebouw rendeert dus goed."