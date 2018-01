Nieuwe schoolroutekaart 02u49 0

Het stadsbestuur van Dendermonde laat dit jaar een nieuwe schoolroutekaart opmaken. Die bevat alle veilige routes naar de scholen in Dendermonde, voor het hele grondgebied. Naast de ligging van de scholen zullen ook het functioneel fietsroutenetwerk en de zones 30 als uitgangspunt dienen voor deze kaart.





Wie de schoolroutekaart gebruikt, ontdekt waar het gevaarlijk is, welke routes te vermijden zijn, welke trajecten wel veilig zijn en waar er fietspaden voorhanden zijn of aangelegd zullen worden. (DND)