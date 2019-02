Nieuwe samenstelling voor minaraad Nele Dooms

09 februari 2019

De minaraad in Dendermonde moet opnieuw samengesteld worden. Dat heeft alles te maken met de start van een nieuwe legislatuur en bijhorende nieuwe gemeenteraad. De stedelijke minaraad is een adviesraad die milieu- of natuurzaken behandelt en de dienst leefmilieu, natuur en duurzame ontwikkeling adviseert. Wie daar graag zijn steentje toe bijdraagt, kan zich kandidaat stellen om lid te worden van de minaraad. Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur indienen tot 15 maart. Dat moet naar de dienst leefmilieu, in het AC aan de Franz Courtensstraat 11 in Dendermonde of via milieu@dendermonde.be.