Nieuwe samenstelling voor Feestcommissie Nele Dooms

17 december 2018

17u45 0

De Gemeentelijke Feestcommissie van Sint-Gillis-Dendermonde krijgt een nieuwe samenstelling. Een vernieuwing hangt altijd samen met de zesjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen en start van een nieuwe legislatuur. De Feestcommissie zet zich in om het feestgebeuren in Sint-Gillis te ondersteunen. Wie deel wil uitmaken van deze organisatie, kan zich schriftelijk kandidaat stellen. Dat moet gebeuren voor 15 januari. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Jan Mannaert, Krijgshof 1 bus 6 in Dendermonde. Een eerste vergadering vindt plaats eind januari 2019 in het gemeentehuis van Sint-Gillis.