Nieuwe rotonde Hamsesteenweg maandag open Nele Dooms

22 maart 2019

10u54 0 Dendermonde Gedaan met de verkeersellende ter hoogte van het kruispunt Vijfbunderstraat, Oude Molenstraat en Hamsesteenweg in Grembergen. De nieuwe rotonde die er de voorbije maanden werd aangelegd, gaat aanstaande maandag 25 maart open. De aannemer werkt ondertussen wel voort in het deel van de Hamsesteenweg, tussen rotonde en Gaverstraat.

De Hamsesteenweg in Grembergen, van de Gaverstraat tot de Zogsebaan, ondergaat momenteel een ganse gedaanteverwisseling. Het was lang wachten op het grote riolerings- en wegenisproject dat de drukke weg een pak veiliger moet maken, maar nu wordt daar eindelijk concreet werk van gemaakt. Daar hoort ook een volledige make-over van het kruispunt van de Hamsesteenweg met Oude Molenstraat, Zogsebaan en Vijfbunderstraat bij. Om dit knooppunt veiliger te maken voor zowel voetgangers, fietsers en autoverkeer is er een rotonde aangelegd.

De werken, waar Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Aquafin en stad Dendermonde voor samenwerken, startten in oktober 2018. De werken aan de rotonde zijn zo goed opgeschoten dat vroeger dan verwacht de toplaag in asfalt gegoten kon worden. Dat is deze week gebeurd. “Tegen maandag moet ook alle wegsignalisatie aangebracht zijn, zodat de rotonde kan opengesteld worden voor verkeer”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “Er is dan opnieuw een vlotte doorstroom mogelijk van Waasmunster-Zele naar de N41.”

Enkel de Vijfbunderstraat blijft onderbroken vanaf de rotonde en de Hamsesteenweg richting centrum van Grembergen. Een derde en vierde fase van het project omvat immers de heraanleg van de Hamsesteenweg, vanaf de rotonde tot de Gaverstraat. Er worden ook nog twee busstopplaatsen voorzien op de Hamsesteenweg. Tegen de zomer moet alles klaar zijn.