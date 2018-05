Nieuwe richtingen en lessen in kunstonderwijs 30 mei 2018

In de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD) en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) van Dendermonde worden vanaf september nieuwe richtingen en lessen aangeboden. Dat is te danken aan een nieuwe regelgeving van de overheid. "Onze academies hebben een nieuwe opleidingsstructuur uitgetekend, waarvoor we erkenning en subsidiëring vragen", zegt schepen van cultuur Lien Verwaeren (CD&V). "De gemeenteraad keurde de aanvraag al goed." De KASK zal naast de klassieke opleidingen tekenkunst, keramiek, fotokunst, beeldhouwen en ruimtelijke kunst, schilderkunst en grafiekkunst, het aanbod verrijken met nieuwe opties: levend model, cross-over atelier en digitaal beeldatelier. In de SAMWD zullen kinderen voortaan vanaf 6 of 7 jaar initiatielessen kunnen volgen. Het gaat dan om muzieklessen waarin ook dans aan bod komt, of lessen woord waarin ook muzikale vaardigheden geprikkeld worden. Vanaf 8 jaar zijn er lessen instrument, zonder eerst een jaar theorie. De academie plant ook het traject 'contemporary jazz'. Nieuwe studierichtingen zijn 'uitvoerende kunstenaar', 'creërend kunstenaar' en 'specialisatietraject'. (DND)