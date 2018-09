Nieuwe picknickplek aan Scheldedijk Nele Dooms

02 september 2018

16u07 1 Dendermonde Dendermonde beschikt voortaan over een nieuwe picknickplek. Het is één van de elf Scheldegemeenten waar zo'n plaats, met zicht op de Scheldevallei, opent. Zondag werd de nieuwe picknicktafel officieel in gebruik genomen.

"Steeds meer mensen maken een wandel- of fietstocht door de unieke natuur rond de Schelde", zegt Oost-Vlaams gedeputeerde Jozef Dauwe. "En wie even wil uitblazen kan dat vanaf nu aan een picknickbank met zicht op de riviervallei. Het is één van de initiatieven om het Rivierpark Scheldevallei, een prachtig groen park in het hart van Vlaanderen, voort uit te bouwen. Liefst 36 partners engageerden zich rond het project Schelde Sterk Merk om iedereen maximaal te laten genieten van de natuur-, groen-, landbouw- en parkgebieden langs de Schelde en Durme. Nu kan dat ook al picknickend langs het water."

Het Regionaal Landschap Schelde-Durme, 11 Scheldegemeenten en De Vlaamse Waterweg nv werkten samen om de picknickplekken te realiseren. In Dendermonde gaat het om een plaats met één van de mooiste zichten op het stadscentrum met de Scheldebrug en het silhouet van de torens. Afhankelijk van het seizoen zie je van hieruit de torens van de abdijkerk, het stadhuis, het Justitiepaleis en de O.L.V.-kerk. "Het is bovendien een plek met geschiedenis", zegt burgemeester Piet Buyse. "Het goede zicht en de bruggen over de Schelde maakten van deze plek een strategische militaire plaats. De buitenforten en de waterpartijen die nu nog te zien zijn, zijn een onderdeel van de omwalling die Dendermonde moest beschermen. Bovendien ligt hier ook het speelbos Robin Woet."

Alle picknickbanken liggen langs bestaande wandel- en fietsroutes.