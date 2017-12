Nieuwe opritten voor Tuinlaan 02u26 0

Het stadsbestuur van Dendermonde plant vernieuwingswerken in de Tuinlaan in Sint-Gillis-Dendermonde. De opritten die zich op het openbaar domein bevinden, zullen vernieuwd worden. Deze werken zullen starten in de loop van januari. Tijdens de werken kunnen woningen en garages in de werfzone tijdelijk onbereikbaar zijn voor het verkeer. Plaatselijk kan de aannemer een parkeerverbod invoeren, tijdens de werkuren. De stad levert bovendien ook inspanningen om het straatbeeld te verfraaien. Tegelijkertijd komt het tegemoet aan de vraag om een verharde zone voor voetgangers en fietsende kinderen in de straat te realiseren. Daarvoor wordt de bestaande steenslagverharding tussen de opritten opgebroken en vervangen door een "verharde" graszone. Werklui zullen daarvoor een stevige ondergrond aanleggen en die vervolgens bedekken met gras. De aanleg van deze graszone zal uitgevoerd worden in de loop van 2018, na de vernieuwing van de opritten. (DND)