Nieuwe netten tegen duiven onder spoorwegbrug Nele Dooms

25 maart 2019

15u48 3 Dendermonde Nieuwe weringsnetten onder de spoorwegbrug in Grembergen, ter hoogte van het Grootzand, moeten een betere oplossing tegen de duivenproblematiek daar brengen.

Werklui hebben de vorige netten, die de volledige breedte van de brug overspanden, naar beneden gehaald en vervangen door netten tussen de spleten en richels in de brug. “De weringsnetten onder de spoorwegbrug geraakten de voorbije maanden voortdurend beschadigd door passerende vrachtwagens”, legt schepen van Dierenwelzijn Tomas Roggeman (N-VA) uit. “Vier keer al moesten ze telkens opnieuw worden hersteld en dat kost elke keer flink wat geld. Daarom werd beslist om voor een andere oplossing te gaan. Door netten aan te brengen in de spleten en richels van de brug, kunnen ze niet meer beschadigd worden door vrachtwagens en zullen ze dus langer dienst kunnen doen in de strijd tegen duivenoverlast.”

De spoorwegbrug in Grembergen stond erom bekend dat duiven er massaal samentroepten, met alle risico’s van dien op duivenpoep voor wie er onder fietste, wandelde of met de auto passeerde. De netten zorgen ervoor dat duiven hier niet meer samenkomen.