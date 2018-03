Nieuwe N-VA kandidaten bekend TRIO KRIJGT PROMINENTE PLAATS OP LIJST NELE DOOMS

20 maart 2018

02u56 0 Dendermonde Oppositiepartij N-VA van Dendermonde pakt uit met drie verrassende, nieuwe kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ze krijgen een prominente plaats op de lijst. Het gaat om Els Verwaeren, Patrick Van Campenhout en Wouter Rogiers.

Nadat eerder al meerderheidspartijen sp.a en CD&V een eerste reeks kandidaten voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in oktober bekendmaakten, is het nu ook de beurt aan oppositiepartij N-VA om dat te doen. De partij gaat voor "een mix van gevestigde waarden en nieuwe mensen". Eerder was al bekendgemaakt dat huidig gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger Marius Meremans de N-VA-lijst zal trekken.





Een nieuwe naam is Els Verwaeren uit Appels. Zij krijgt een plaats in de top van N-VA-lijst. Verwaeren is ook gekend als 'Juf Els', want ze is leerkracht in basisschool De Oogappel in Appels. Voordien was ze hoofdleidster van Chiro Ejo en kookmoeder bij Chiro Kadee. In haar vrije tijd is ze actief bij het KWB-toneel en muziekmaatschappij Sint-Cecilia. Ze reikt ook regelmatig een helpende hand in de parochie van Appels.Vanuit die ervaringen is de vrouw naar eigen zeggen vooral bezorgd om het welbevinden van de Dendermondenaren. "Dat kan maar als ze zich betrokken voelen bij wat er gebeurt in onze stad", zegt ze. "Er blijven volgens mij heel wat mogelijkheden onbenut, bij gebrek aan durf en initiatief. Ook de investeringen in de deelgemeenten moeten omhoog."





Ook Patrick Van Campenhout vervoegt de lijst van N-VA. Hij is oprichter en voorzitter van het Vlaams Wushu Instituut in Sint-Gillis, waar hij ook lesgeeft. Van Campenhout is tevens ondervoorzitter van de Sportraad en bezieler van het jaarlijkse Sportgala. "Logisch dus dat ik vooral om het sportbeleid van de stad begaan ben", zegt hij. "Er is nog veel voor verbetering vatbaar, zowel op recreatief als competitief vlak."





Zichtbare plaats op lijst

Tot slot vervoegt ook Wouter Rogiers N-VA. Hij was tot nu diensthoofd bij Kazou, de jongerendienst van CM, maar gaat binnenkort aan de slag als N-VA-fractiemedewerker in het Vlaams Parlement. Rogiers is actief in de Muziekkapel van de Brandweer, bij het Dendermonds Bierkwartet, de jong-christenen Jokri Dendermonde en geeft vormselcatechese. "Ik ga voor meer dynamiek in onze binnenstad", zegt hij.





"Dendermonde moet opnieuw een bruisende stad worden en dat kan enkel door intense samenwerking én met doordachte investeringen, niet door aankoop van dure zitbanken en wat versiering."





Ook Van Campenhout en Rogiers zullen een duidelijk zichtbare plaats op de N-VA-lijst krijgen. "We zijn ervan overtuigd dat we met deze nieuwe kandidaten opnieuw een extra segment kiezers kunnen overtuigen om te kiezen voor N-VA", zegt Marius Meremans.