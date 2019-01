Nieuwe markering voor fietspad Denstraat Nele Dooms

19 januari 2019

17u44 0

Het fietspad in de Denstraat ter hoogte van het kruispunt met de N41 zal nieuwe markering krijgen. Dat heeft het Agentschap Wegen en Verkeer gemeld aan de Fietsersbond van Dendermonde. De vereniging trok aan de alarmbel over het fietspad en de ontbrekende markering aan het kruispunt. Het fietspad is al jaren een verkeersonveilig knelpunt. Op lange termijn zal, naar aanleiding van wegen- en rioleringswerken in de Hebbestraat en Denstraat, ook het fietspad ontdubbeld worden en doorgetrokken worden tot het kruispunt met de N41. Maar daar is het nog een tijd wachten. Daarom nam de Fietsersbond contact op met de Agentschap Wegen en Verkeer met de melding dat de toestand ondertussen onveilig is. “Het tweerichtingsfietspad was sowieso al niet veilig en dan werd de belijning ook nog eens van het asfalt geschraapt”, klinkt het. “Fietsers rijden er dus als het ware in een ‘woestijn’, wat heel onduidelijk is voor zowel fietsers als automobilisten.” AWV beloofde haar aannemer opdracht te geven het fietspad opnieuw te verven. Ook schepen van mobiliteit Marius Meremans (N-VA) beloofde de Fietsersbond om bij het kabinet van minister Weyts aan te dringen op een snelle oplossing.