Nieuwe klacht voor geurhinder VPK 09 mei 2018

02u25 0

Buurtbewoners van papier- en kartonproducent VPK in Oudegem hebben bij de milieuinspectie een nieuwe klacht ingediend wegens geurhinder. Dat deden ze ook al eens in september. Jarenlang veroorzaakte de geurhinder van VPK heel wat overlast in de buurt, maar het bedrijf nam maatregelen om de hinder te beperken. "Recent werd de geurproblematiek weer erger", zegt buurtbewoner Eddy Van den Broeck. "Het is als de stank van rotte eieren, we krijgen er braakneigingen van." VPK gaf eerder al aan geen pasklare oplossing te hebben. "Intussen zitten we wel alweer enkele weken in de stank. We zijn het beu", zegt Van den Broeck. "Het artikel in het recentste Stadsmagazine over de verkeersveilige heraanleg van de verkeersomgeving van VPK, stelt volgens ons de problematiek van de lawaai- en geurhinder iets te rooskleurig voor. Onze nieuwe klacht bij de milieuinspectie levert voorlopig geen beterschap op." (DND)