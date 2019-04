Nieuwe inwoners maken kennis met stad Nele Dooms

02 april 2019

18u42

De nieuwe inwoners van Dendermonde werden ontvangen op een onthaalvoormiddag. Daarbij konden ze uitgebreid kennismaken met de stad en haar diensten. Dat is traditie in de Ros Beiaardstad. Na een ontvangst in de Ros Beiaardzaal met koffie, thee en fruitsap volgde een multimediapresentatie over Dendermonde. Vervolgens trokken de nieuwkomers op wandel in de binnenstad. De stadsgidsen zorgden voor een cultuur-historische stadswandeling en een bezoek aan vernieuwde Lakenhalle van het stadhuis. Afsluiten gebeurde met een receptie in de Stadswinkel aan het Administratief Centrum.