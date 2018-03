Nieuwe infovergadering rond Empro 28 maart 2018

Er vindt een nieuwe infovergadering rond het bedrijf Empro uit Dendermonde plaats. Dat gebeurt vandaag, woensdag 28 maart. Het stadsbestuur vroeg Empro Europe, gevestigd op het Hoogveld, om de buurtbewoners opnieuw te informeren. Al lange tijd zijn er klachten over geurhinder afkomstig van het bedrijf, dat pluimen van kippen tot een basis van petvoeding en cosmetica verwerkt. Ondertussen is een nieuwe installatie geplaatst dat de geuroverlast zou moeten voorkomen. Het stadsbestuur volgt de recente geurproblematiek bij het bedrijf van nabij op en de Vlaamse milieu-inspectie legt het bedrijf maatregelen op om de problemen op te lossen. Tijdens de infovergadering vanavond zullen buurtbewoners geïnformeerd worden over de eerste resultaten van de aanpassingen aan de geurbehandelingsinstallatie. Het informatiemoment vindt plaats om 19.30 uur in het Technisch Centrum, aan het Hoogveld 28. (DND)