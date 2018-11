Nieuwe hype: yoga op het water Geert De Rycke

08 november 2018

21u18 0

Yoga op het water. Dat kan nu ook in de winter. Daarmee wordt een vervolg gebreid aan de succesvolle Sup Pool Sessions op de Brusselse Forten afgelopen zomer.

Het lijkt wel een nieuwe hype: yoga en Pilates op het water. Niet echt op het water, wel op een speciale plank die op het water drijft. Op die manier wordt er een extra uitdaging gecreëerd want ook evenwicht wordt belangrijk. Afgelopen zomer werden verschillende sessies georganiseerd op de Brusselse Forten. “Dat was zo’n succes dat we niet willen wachten tot volgende zomer om nog eens aan Sup Pool te doen”, klinkt het bij de mensen van Venga die samen met Meirdam de indoor sessies organiseren.

Zowel in november als in december kunnen geïnteresseerden deelnemen aan de Sup Pool Sessions van het zwembad in het Oscar Romerocollege. Wie mee wil met de nieuwe hype, twijfelt best niet te lang om in te schrijven want plaatsen zijn beperkt. Info en inschrijven: events@meirdam.be.