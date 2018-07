Nieuwe hoofdcoach voor senioren DRC Nele Dooms

19 juli 2018

11u45 0

De Dendermonde Rugby Club, met thuisbasis op de sportcampus in Sint-Gillis-Dendermonde, heeft een nieuwe hoofdcoach voor haar senioren. Het gaat om Joseph "Joe" Cain. Tot 2014 speelde hij als professionele rugbyspeler bij de Engelse topclub Leicester Tigers. "Vorig seizoen nam Dendermonde Rugby Club de dubbele beker: Zowel dames als heren werden landskampioen", zegt voorzitter Peter De Block. "Het nieuwe rugbyseizoen zetten we alvast goed in met de aanwerving van een nieuwe hoofdcoach voor de senioren. Cain zal de komende twee jaar de hoofdcoach zijn van onze senioren. "Hij wordt ook medeverantwoordelijk om onze jeugdschool verder uit te bouwen en zal bovendien mee instaan voor de opleiding en bijscholing van onze coaches", klinkt het.