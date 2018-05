Nieuwe hockeyclub onmiddellijk succes NU AL EXTRA TRAINERS NODIG BIJ KERSVERS SPORTTEAM NELE DOOMS

04 mei 2018

02u46 0 Dendermonde Ook Dendermonde heeft voortaan een hockeyclub. Er wordt getraind op de kunstgrasvelden van de sportcampus in Sint-Gillis. "De club kent zo'n succes dat we al extra trainers zoeken", klinkt het.

Wie tot voor kort hockey wilde spelen, moest ver buiten Dendermonde terecht. Aalst, Lokeren en Temse waren de dichtstbijzijnde clubs. "Voor kinderen die wekelijks moeten trainen, zijn die verplaatsingen toch niet evident en dat valt zwaar", zegt Pierre Samyn, die zijn schouders zette onder de oprichting van een eigen Dendermondse hockeyclub. "In de Ros Beiaardstad bestond een leemte op dat vlak. Dat wilde ik graag oplossen."





Eerste klasse

Dat Samyn 'Hockey Dendermonde' opricht, is geen toeval. Zelf beoefende hij deze sport jarenlang in eerste klasse. "Het is een echte passie", zegt hij. "En die wil ik ook graag aan mijn kinderen doorgeven. Zij probeerden de sport uit en reageerden enthousiast. Reden genoeg om in Dendermonde, dicht bij huis, een eigen club te starten. Van meet af aan zijn er de nodige ambities: komend seizoen, in september, willen we met competitie starten. Niet alleen met een jongensteam, maar ook met een meisjesteam."





Interesse is er alleszins genoeg. De club boomt. "Kinderen vanaf vijf jaar zijn welkom en elke week komen er bij", klinkt het. "We tellen er ondertussen al meer dan dertig en zijn nog maar begonnen. Wie eens komt proberen, blijft ook komen. Hockey valt hier duidelijk in de smaak. Het is eens iets anders. Bovendien doet de nationale hockeyploeg het momenteel heel goed. Dat zorgt voor extra naambekendheid en promotie van deze sport. Dat voelen wij ook bij de inschrijvingen."





Volgens Samyn heeft hockey heel wat troeven. "Het is een echte teamsport, dat is altijd leuk", stelt hij. "Bovendien speelt niet alleen snelheid een rol, maar ook behendigheid en techniek. Hockey is dus heel veelzijdig. En meisjes moeten zich zeker niet laten afschrikken. Voor hen heeft de sport zelfs iets elegants."





Trainers gezocht

Trainingen vinden plaats op de kunstgrasvelden op de sportcampus aan de Van Langenhovestraat in Sint-Gillis. Dat gebeurt elke woensdag en twee keer per maand op zaterdag. "Door het succes van de vereniging, kunnen we best bijkomende trainers gebruiken", zegt Samyn. "Momenteel springen enthousiaste ouders bij om de jongeren te begeleiden en dat is mooi meegenomen. Maar om de toekomst te verzekeren zijn meer begeleiders nodig, zowel ervaren trainers als beginners. Dan kunnen we ook opsplitsen in verschillende afdelingen. Zeker als we volgend seizoen competitie willen spelen, is dat nodig. Het is veel werk, maar we zijn ervan overtuigd dat het zal lonen."





Meer informatie over de nieuwe club is te vinden via www.hockeydendermonde.be en op de Facebookpagina 'Hockey Dendermonde.