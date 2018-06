Nieuwe historische rijtuigen voor vzw Stoomtrein BAGAGEWAGEN UIT 1935 WORDT OMGEBOUWD TOT CATERINGWAGEN NELE DOOMS

16 juni 2018

02u37 0 Dendermonde Er rijden binnenkort drie nieuwe historische rijtuigen op de toeristische museumspoorlijn van de vzw Stroomtrein Baasrode-Puurs. Daardoor zullen in de toekomst meer mensen kunnen meerijden en zelfs voorzien worden van catering.

Nog een paar weken en de vzw Stoomtrein Baasrode-Puurs start haar nieuw seizoen met ritten op de museumspoorlijn tussen Dendermonde en Puurs. Dankzij Jan Neirinckx (29) en Dieter Van Landuyt (30) zullen toeristen met drie nieuwe rijtuigen kunnen kennismaken. De twee gepassioneerde heren zijn al sinds de kindertijd gebeten door treinen en alles wat erbij hoort. "Ik ben al meer dan twintig jaar met de Stoomtrein bezig", zegt Dieter. "Als kind speelde ik thuis al met kleine treintjes. Nu met grote. Jan kreeg de passie voor de spoorwegen en treinen via zijn vader mee. Die werkte voor de spoorwegen en het gezin woonde naast een spoorlijn. we zijn ook allebei aan het werk bij Belgische Spoorwegen."





Unieke rijtuigen

In de vrije tijd sleutelen de twee aan historische rijtuigen. Dat er in Nederland plots unieke historische exemplaren op de markt kwamen, klonk voor hen als muziek in de oren. "Ze reden jarenlang op de Miljoenenlijn, een museumspoorlijn in Nederland", zegt Jan. "Een kans als dit om deze te kopen, konden we niet laten liggen. De rijtuigen zijn uniek omdat ze indertijd nog zelf door de Belgische Spoorwegen gebouwd werden. Dat gebeurt niet meer en zo zijn er maar twee types geweest. De bagagewagen dateert uit 1935."





Cateringwagen

Jan en Dieter zijn nu volop bezig om de rijtuigen op te knappen. Daarna gaan ze in bruikleen bij de vzw. "We zullen hierdoor in de toekomst veel toeristen een plezier kunnen doen op onze spoorlijn", zegt Dieter. "Met twee extra rijtuigen aan de stoomlocomotief kan er veel meer volk vervoerd worden." Bovendien wordt de bagagewagen binnenin omgebouwd tot een heuse cateringwagen. "In eerste instantie zorgen we voor een degelijk uitgeruste bar", zegt Jan. "Dat biedt ons de mogelijkheid om toeristen tijdens de rit iets te drinken aan te bieden. In de andere rijtuigen kunnen we de tafeltjes aan de zitplaatsen vergroten, zodat er in de toekomst ook gegeten kan worden. Deze initiatieven kunnen de beleving van de toeristen tijdens de rit alleen maar leuker en completer maken. Het wordt dan zoveel meer dan gewoon eens meerijden met de stoomtrein."





De vzw Stoomtrein Baasrode-Puurs start het nieuwe seizoen in het weekend van 7 en 8 juli met 'Scheldeland in Stoom'. Iedereen kan dan met de historische locomotieven en rijtuigen meerijden. Er vindt ook een oldtimerbeurs plaats en er is allerlei randanimatie. Zowel zaterdag als zondag zijn bezoekers welkom van 10 tot 18 uur. Daarna zijn er elke zondag van juli, augustus en september treinritten. Info: www.stoomtrein.be.