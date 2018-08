Nieuwe groepen zorgen voor extra bloemenwagens Bloemencorso wil betoveren met filmtoppers Nele Dooms

31 augustus 2018

13u29 0 Dendermonde Betoveren met filmtoppers. Dat is de ambitie van het Corsocomité aanstaande zondag 2 september. Extra groepen zijn gevonden om de jaarlijkse bloemenstoet in Sint-Gillis groter te maken. Wie dat wil, kan ze zaterdag in de werkhallen al aan het werk zien bij het bebloemen van de wagens.

Op verschillende locaties in Dendermonde heerst momenteel grote bedrijvigheid bij de wagenbouwers om de deadline van de Bloemencorso te halen. In de nieuwe werkhal aan industrieterrein Hoogveld zijn zelfs carnavalisten van Baasrode aan het werk om een bloemenwagen te maken. Zij vormen de nieuwe corsogroep "Baasrode Bloemt" en bouwen hun carnavalswagen van Wickie de Viking om tot bloemenwagen.

"Het was Bram Buytaert, regisseur van de bloemencorso, die ons vroeg mee te doen", zegt Sven De Visscher. "Hij had onze deelname met de Sjikke Stikken aan de carnavalsstoet gezien en opgemerkt dat onze wagen binnen het filmthema van de corso paste. Omdat het comité nog extra groepen zocht, vroeg hij ons. We hebben toegezegd, ook al is dit een volledig nieuw avontuur voor ons."

"We weten nog altijd niet goed waar we aan begonnen zijn, maar hebben er vertrouwen in dat het goed komt", zegt De Visscher. "Onze twintig Sjikke Stikken krijgen hulp van het campagneteam van kandidaat Prins Carnaval Karin om de wagen te bebloemen. Het is leuk dat we onze wagen, waar we twee carnavalsstoeten mee deden, nu nog een derde keer kunnen inzetten om mensen te laten genieten. Ook al is dat nu in een totaal ander kleedje."

Wat verderop aan het Hoogveld is dan weer een heel jong team aan het werk. De grote loods daar biedt plaats aan corsogroep Blozen, de Anciens en... Blozen Jeugd. Deze laatste wagen zich voor het eerst aan de Jeugdcorso. "Met acht zijn we, allemaal tussen de elf en dertien jaar oud", zegt Tibo Van Wesemael. "De voorbije jaren namen we in kleine groepjes deel aan de kindercorso, maar we voelen ons klaar voor het grotere werk. Het klappen van de zweep leerden we van onze ouders die bij Blozen actief zijn. Een bloemenwagen maken is fantastisch, omdat je zoveel tijd met je vrienden doorbrengt. We leerden dit jaar veel bij over lassen, slijpen en piepschuim snijden. Bloemen steken is het lastigste. Maar we kijken vooral uit naar de stoet zelf. Het applaus voor de wagen dat geeft een echte kick. We hopen het publiek te bekoren met onze Minions."

Jeugdhuis Zenith neemt voor het eerst sinds lange tijd ook weer deel aan de Bloemencorso. "Ook wij kregen de vraag van het comité om mee te doen, om de stoet groter te maken", zegt Tibo Van Herreweghe. "Met een kernteam van een tiental medewerkers zijn we aan de slag gegaan om te ontwerpen en voor te bereiden. We brengen de filmtopper Jaws in beeld. Om de dahlia's op de wagen te steken, kunnen we beroep doen op een ploeg van een vijftigtal vrijwilligers tussen 16 en 22 jaar. Het is een jonge groep en dus gaat alles wat met vallen en opstaan, maar we zijn er nu al van overtuigd dat we vanaf nu elk jaar gaan deelnemen."

De wagenbouwers zijn op zaterdag 1 september aan het werk te zien in de werkhallen. Het Technisch Centrum 3, aan het Hoogveld 58, is een hele dag open voor het publiek. Tussen 14 en 17 uur vinden er rondleidingen plaats. De Bloemencorso zelf vindt plaats op zondag 2 september, vanaf 14 uur in het centrum van Sint-Gillis.