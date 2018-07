Nieuwe gemeenteraad op dinsdag 16 juli 2018

Een nieuwe gemeenteraad in Dendermonde zal plaatsvinden op dinsdag 17 juli. De raadszitting is voorzien in de plaats van de gemeenteraad van 4 juli. Die ging toen niet door omdat de meerderheid niet in aantal aanwezig was door de afwezigheid van enkele CD&V-gemeenteraadsleden. De oppositiepartijen beslisten daarop om de zaal te verlaten, zodat de gemeenteraad niet kon doorgaan. Nochtans stonden belangrijke dossiers op de agenda, waaronder de aanstelling van de nieuwe algemeen directeur en financieel directeur in het kader van de fusie tussen stadsbestuur en OCMW. Alle agendapunten zijn verschoven naar dinsdag 17 juli. (DND)