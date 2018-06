Nieuwe fase voor fietspaden langs N41 09 juni 2018

Vanaf maandag 11 juni start een nieuwe fase voor de aanleg van de fietssnelweg tussen Elversele en Dendermonde. Een aannemer is momenteel, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, bezig met de aanleg van het langeafstandsfietspad parallel met de N41. Het traject is in totaal tien kilometer lang. De werken begonnen op 5 maart en schieten gestaag op. Door een nieuwe fase die maandag start, zal er zich verkeershinder voordoen op de N41 tussen Dendermonde en Hamme. Tot 18 juni is de aannemer aan de slag op de kruispunten met Hooirt/Broekstraat en de Noordstraat. Tegelijkertijd wordt er ook gewerkt in de Dendermondsesteenweg en ter hoogte van het Zwaarveld. Beide straten worden hierdoor afgesloten van de N41. Chauffeurs moeten omrijden via de Denstraat, de Hamsesteeweg en de Neerstraat. Op maandag 18 juni worden de zijstraten voor de ochtendspits opnieuw opengesteld voor het verkeer. (DND)