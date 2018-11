Nieuwe directeur voor middenschool GO!MAD Nele Dooms

28 november 2018

16u07 2

De middenschool GO!MAD van het Atheneum van Dendermonde heeft een nieuwe directeur. Het gaat om Bart Roels. Hij neemt de fakkel over van Jan Ruijgers, die met pensioen is gegaan. Het GO!MAD blijft zo beroep doen op een directeursduo. De middenschool heeft sinds haar start in 2015 altijd twee directeurs gehad. Roels vormt een tandem met Nick Van kerckhoven. Bart Roels was tot voor kort directeur van de middenschool in Wetteren, maar ruilt deze nu voor het Dendermondse GO!MAD. “Als Dendermondenaar is het uiteraard fijn in eigen stad te kunnen werken”, zegt hij. “Bovendien sprak het project van GO!MAD me heel hard aan. Met een gedreven team kunnen werken aan innoverend onderwijs is echt iets om naar uit te kijken.” Jan Ruijgers neemt afscheid van het Dendermondse onderwijs, na een lange carrière. Na zijn loopbaan als leerkracht LO werd hij op 1 september 2008 directeur van de toenmalige middenschool Zwijveke. Op 1 september 2015 werd GO!MAD boven de doopvont gehouden, waardoor meteen ook de duobaan met Nick Van kerckhoven ontstond.