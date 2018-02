Nieuwe carnavalsgroep bestaat enkel uit mannen 15 februari 2018

02u39 0

De Dendermondse carnavalswereld is ook een nieuwe groep rijker. Daar zorgt een stel vrienden voor. Twaalf mannen richten 'Geschië'n & Getràat' op en hebben daarmee meteen de allereerste exclusieve Dendermondse mannen-carnavalsgroep. "We liepen al lang met het idee rond om een mannengroep op te richten", vertelt Tom Verhulst. "Aanvankelijk spraken we daar als grap over, op momenten dat we ons wat stoorden aan acties of uitspraken van de vrouwelijke leden van onze vorige carnavalsgroep. Maar uiteindelijk hebben we toch de daad bij het woord gevoegd." Geschië'n & Getràat is er vooral op uit om plezier te maken. "Want dat is toch de essentie van carnaval", zegt Verhulst. "We laten het amusement en de ambiance primeren bij ons. We willen vooral plezier beleven aan carnaval. Daarom starten de voorbereidingen bij ons ook geen maanden op voorhand, zoals bij de meeste andere groepen. Nu zijn we wel volop bezig om een wagen klaar te krijgen. Dat wordt geen mastodont, maar zal toch mooi zijn om te zien." Thema van de nieuwe groep is 'Vraàn aan de macht'. "Het wordt een ludieke verwijzing naar onze groepsnaam", legt Verhulst uit. "Eerst is alles rozengeur en maneschijn, daarna volgt bedrog en miserie. We hopen dat het publiek plezier aan onze deelname aan de stoet beleeft." (DND)