Nieuwe branddetectie voor politiekantoor 27 juni 2018

Het politiekantoor op de Noordlaan krijgt een nieuwe brandmeldingsinstallatie. Dat heeft de gemeenteraad goedgekeurd. De bestaande installatie dateert van 1990, is versleten en zelfs deels buiten gebruik. Bovendien is in het commissariaat nood aan nieuwe brandluiken in de twee traphallen. De vervanging van de detectie kost ongeveer 153.000 euro. (DND)