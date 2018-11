Nieuwe bestuursploeg voor sp.a Nele Dooms

16 november 2018

De Dendermondse sp.a-leden hebben een nieuwe ploeg bestuurders voor de lokale afdeling verkozen. Sp.a Dendermonde zet hiermee voort in op een vernieuwings- en verjongingsoperatie. Voor de gemeenteraad werden bij de voorbije verkiezingen Niels Tas, Tineke Wauters, Majid Saih, Tom Bogman en Gwen Brabants verkozen. Ze zullen in de oppositie zetelen. Vanuit het sp.a-bestuur zullen ze bijgestaan worden door onder andere onderneemster Lien Van den Broeck. Zij is de nieuwe secretaris van de afdeling. Babette Brusselmans, die zich in de verkiezingscampagne liet opmerken met aanstekelijke Youtubevideo’s, neemt de communicatie voor haar rekening. Gwen Brabants en Tom Bogman blijven op post als respectievelijk penningmeester en voorzitter. “We gaan de komende jaren keihard werken voor een warm en sociaal Dendermonde”, zegt Bogman. “We hebben er heel veel zin in. Tegen januari willen we er staan met onze ploeg om constructieve maar kritische oppositie te voeren tegen het centrumrechtse college dat Dendermonde de volgende zes jaar gaat besturen.”