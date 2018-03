Nieuwe asfaltlaag voor Varenbergstraat 19 maart 2018

De Varenbergstraat in Oudegem krijgt een nieuwe asfaltlaag. Deze werken zullen plaatsvinden nog voor de heraanleg van de verkeersomgeving van papierfabriek VPK start. Het wegdek van de Varenbergstraat is zo zwaar beschadigd en verkeert in zo slechte staat dat het Dendermondse schepencollege beslist heeft dit nu eerst aan te pakken. Door het koude weer is de toestand van het asfalt er nog meer op achteruit gegaan. (DND)