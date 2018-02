Nieuwe asfaltlaag in Geerstraat en Smeyskensstraat 13 februari 2018

02u54 0

Het stadsbestuur laat nog deze maand de asfaltverharding in een deel van de Geerstraat en de Smeyskensstraat vernieuwen. Een aannemer zal het huidige wegdek affrezen en in de plaats een nieuwe toplaag in asfalt aanbrengen. "We laten ook een nieuwe weggoot plaatsen om de afwatering in deze straten te verbeteren", zegt schepen Leen Dierick. "We hebben hiervoor aannemer Viabuild NV uit Mechelen aangesteld. De werken zullen normaal gezien midden februari beginnen. Het einde is voorzien rond eind maart." Tijdens de uitvoering van de werken kunnen woningen en garages in de werfzone tijdelijk onbereikbaar zijn voor verkeer. Er zal ook een plaatselijk parkeerverbod gelden tijdens de werkuren. (DND)